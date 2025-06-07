7 Haziran 2025 altın fiyatları: Tarihi rekorun ardından düşüş sürüyor! Gram, çeyrek, cumhuriyet ve ons altın ne kadar?
Kurban Bayramı’nın ikinci gününde altın fiyatları yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bayram alışverişi ve artan talep, altın piyasasında hareketlilik yaratırken, 7 Haziran 2025 Cumartesi günü itibarıyla gram, çeyrek, Cumhuriyet ve ons altın fiyatları merak konusu oldu. Peki gram altın bugün kaç lira? Çeyrek altın fiyatlarında son durum ne? Yarım altın kaç TL oldu? Tam altın fiyatları ne durumda? İşte 7 Haziran Cumartesi günü sabahında güncel altın fiyatları
Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurlarındaki hareketlilik ve jeopolitik gelişmeler, altın fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.
Kurban Bayramı’nın ikinci gününe denk gelen 7 Haziran 2025 Cumartesi günü, yatırımcılar ve vatandaşlar altın fiyatlarındaki son durumu araştırıyor.
Altın fiyatlarını yakından takip eden yatırımcılar, özellikle “Gram altın bugün kaç TL?”, “Altın fiyatlarında son durum ne?”, “Altın düşmeye devam edecek mi?” gibi sorulara yanıt arıyor.
Özellikle bayram döneminde hediyelik ve yatırım amaçlı altına olan talep artarken, fiyatlarda aşağı hareketler dikkat çekiyor.
İşte 7 Haziran 2025 tarihi itibarıyla güncel altın fiyatları:
Gram Altın: Alış 4.175,92 TL – Satış 4.176,78 TL
Ons Altın: Alış 3.310,03 dolar – Satış 3.310,71 dolar
Çeyrek Altın: Alış 6.784,00 TL – Satış 6.890,00 TL
Yarım Altın: Alış 13.567,00 TL – Satış 13.782,00 TL
Tam Altın: Alış 27.334,96 TL – Satış 27.874,55 TL
Cumhuriyet Altını: Alış 27.050,00 TL – Satış 27.438,00 TL
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Altın fiyatlarının önümüzdeki günlerde de küresel gelişmelere bağlı olarak yön bulması bekleniyor. Bayram süresince piyasaların kapalı olması nedeniyle fiyatlar sınırlı bir aralıkta seyretse de, uluslararası gelişmelerin etkisi devam ediyor.