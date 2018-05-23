80 dolar ile flört eden petrol, etanolün cazibesini artırıyor

23 Mayıs 2018

EVRİM KÜÇÜK

Petrol fiyatlarındaki yükseliş tarımsal ürünlerden elde edilen alternatif yakıt etanolün cazibesinin yeniden artırıyor. Uluslararası piyasalarda petrolün fiyatı 80 dolar ile flört ediyor. Analistler fiyatlardaki artışın süreceğini tahmin ediyor. Bu da dünyada etanole talebin canlanmasını sağlıyor.

ABD'de etanol üretimi bu yıl hızlandı. Şu anki artış hızını koruması halinde ülkede etanol üretimin bu yıl 14.1 milyon galona (1 galon=3.78 litre) ulaşması bekleniyor. 5 Mayıs'ta sona eren haftada ABD'nin etanol üretimi 1.040 milyon varil/gün olarak gerçekleşti ve 7 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.

Önde gelen bir diğer üretici Brezilya'da bu yıl üretimin geçen yıla oranla yüzde 7 artarak 26.1 milyar litreden 28 milyar litreye ulaşması bekleniyor.

2018'de 120 milyar litre üretim bekleniyor

Küresel üretim beklentisi ise bu yıl 120 milyar litre civarında. Üretimin, şu an drünyadaki payı yüzde 77 olan Amerika ülkelerinde yoğunlaşacağı öngörülüyor. İkinci sırada üretimindeki payı yüzde 14 olan Asya Pasifik ve yüzde 9 olan Avrupa/Afrika geliyor. Analistler, petrol fiyatlarındaki artışın devam etmesinin etanol üretimine pozitif yansıyacağını söylüyor.

Amerikan finans kuruluşu Morgan Stanley, petrol fiyat tahminlerini yükseltti. Brent petrolünde varil fiyatının 2020 yılında 90 dolar/varil seviyesine kadar yükseleceğini öngördü.

Petrolün pahalanması etanol talebini güçlendirecek. 2025 yılında üretimin 121 milyar litreye, 2030'da 133 milyar litreye ulaşacağı tahmin ediliyor. Sadece Amerika ülkelerinin üretiminin 2025'de 100 milyar litreye çıkacağı, sonraki 5 yılda üretime 6 milyar litrenin daha ekleneceği belirtiliyor. Asya'da üretimin aslan payının Hindistan, Tayland ve Çin'den gelmesi bekleniyor. Avrupa'da ise biyoyakıt politikası ve azalan talep nedeniyle üretimin 5 milyar litre civarında yatay kalacağı hesaplanıyor.