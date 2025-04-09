9 Nisan 2025 güncel altın fiyatları! Gram, çeyrek ve tam altın kaç TL?

Altın piyasası, 9 Nisan 2025 Çarşamba gününe sakin bir başlangıç yaparken, yatırımcılar gözlerini hem yurt içi piyasalara hem de küresel gelişmelere çevirmiş durumda. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikalarına yönelik beklentiler ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, altın fiyatlarının seyrinde belirleyici rol oynamaya devam ediyor.

Güne yatay bir seyirle başlayan gram altın, sabah saatlerinde 3.672,22 TL alış ve 3.672,67 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Altının uluslararası piyasalardaki en önemli göstergesi olan ons altın ise 3.007,46 dolar seviyesindeki yatay seyrini sürdürüyor.

Yatırımcının güvenli limanı olarak değerlendirilen çeyrek altın 6.148,00 TL alış ve 6.221,00 TL satış fiyatıyla piyasada yerini alırken, yarım altın 12.295,00 TL alış ve 12.438,00 TL satış aralığında işlem görüyor.

Tam altın da yatırımcıların yakın takibinde. Bugün itibarıyla 24.212,45 TL'den alınan tam altın, 24.691,87 TL'den satışa sunuluyor. Cumhuriyet altını ise 24.500,00 TL alış ve 24.746,00 TL satış fiyatlarıyla günün en yüksek değerli ürünleri arasında yer alıyor.

Küresel ekonomideki belirsizlik ortamı ve Fed’in faiz artırımı ihtimaline dair gelişmelerin etkisiyle, altın fiyatlarında önümüzdeki günlerde de hareketliliğin sürmesi bekleniyor. Uzmanlar, özellikle jeopolitik riskler ve dolar kurundaki dalgalanmalara karşı yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.

9 Nisan 2025 güncel altın fiyatları

Gram Altın: 3.672,22 TL (alış) – 3.672,67 TL (satış)

Çeyrek Altın: 6.148,00 TL (alış) – 6.221,00 TL (satış)

Yarım Altın: 12.295,00 TL (alış) – 12.438,00 TL (satış)

Tam Altın: 24.212,45 TL (alış) – 24.691,87 TL (satış)

Cumhuriyet Altını: 24.500,00 TL (alış) – 24.746,00 TL (satış)

Ons Altın: 3.006,87 Dolar (alış) – 3.007,46 Dolar (satış)