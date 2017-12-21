ABD, 3. çeyrekte yüzde 3.2 büyüdü
ABD'de 3. çeyrek büyümesi yüzde 3,2 ile beklentiyi karşılayamadı.
ABD'de 3. çeyrek GSYH büyümesi yüzde 3,2 ile beklentinin gerisinde kaldı. Veriye ilişkin beklenti yüzde 3,3 yönündeydi.
Büyümenin beklentiyi karşılayamamasında tüketim harcamalarının azalan katkısı etkili oldu. Tüketici harcamaları bu dönemde yüzde 2,3'lük beklentiye karşın yüzde 2,2 arttı.
Uzmanlar, hafta içinde yasalaşması beklenen vergi reformunun gelecek yıl büyümeyi destekleyeceğini ancak yüzde 3'lük hedefin kolay olmadığını belirtiyor.
Öte yandan ülkede haftalık işsizlik maaşı başvuruları 20 bin artışla 245 bine ulaştı. Piyasa beklentisi başvuruların 5 bin artacağı yönündeydi.