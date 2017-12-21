ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
5 °C

ABD, 3. çeyrekte yüzde 3.2 büyüdü

ABD'de 3. çeyrek büyümesi yüzde 3,2 ile beklentiyi karşılayamadı.

ABD, 3. çeyrekte yüzde 3.2 büyüdü
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

ABD'de 3. çeyrek GSYH büyümesi yüzde 3,2 ile beklentinin gerisinde kaldı. Veriye ilişkin beklenti yüzde 3,3 yönündeydi.

Büyümenin beklentiyi karşılayamamasında tüketim harcamalarının azalan katkısı etkili oldu. Tüketici harcamaları bu dönemde yüzde 2,3'lük beklentiye karşın yüzde 2,2 arttı. 

Uzmanlar, hafta içinde yasalaşması beklenen vergi reformunun gelecek yıl büyümeyi destekleyeceğini ancak yüzde 3'lük hedefin kolay olmadığını belirtiyor.

Öte yandan ülkede haftalık işsizlik maaşı başvuruları 20 bin artışla 245 bine ulaştı. Piyasa beklentisi başvuruların 5 bin artacağı yönündeydi.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.