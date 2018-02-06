ABD, 9 yılın en büyük ticaret açığını verdi

06 Şubat 2018

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre aralıkta ticaret açığı Ekim 2008'den bu yana görülen en yüksek seviye olan 53,1 milyar dolara ulaştı. Analistler beklentisi 52 milyar dolar açık yönündeydi.

Aralık ayında ihracat yüzde 1,8 artış göstererek 203,4 milyar dolar olurken, ithalat yüzde 2,5 büyüdü ve 256,5 milyar dolar ile rekor kırdı.

2017 yılının tamamında ise ithalat yüzde 6,7 artarken, ihracat artışı yüzde 5,5 seviyesinde kaldı.

Ülkenin ticaret açığı 2017'nin tamamında 2016 yılına kıyasla yüzde 12,1 artarak 566,0 milyar dolara ulaşırken, açığın 375,2 milyar doları Çin ile ticaretten kaynaklandı.