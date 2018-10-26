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ABD borsaları kayıplarını artırdı

New York borsasında endeksler haftanın son işlem gününü sert düşüşle tamamladı.

ABD borsaları kayıplarını artırdı
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New York borsasında Kapanışta, Dow Jones Sanayi Endeksi 298,68 puan (yüzde 1,20) düşüşle 24.685,87 puana, Standard&Poor's 500 Endeksi 47,11 puan (yüzde 1,74) azalışla 2.658,46 puana geriledi.

Son günlerde büyük düşüş yaşayan iki endeks, böylece 2018 yılındaki tüm kazançlarını kaybederek eksiye geçti. 

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 151,12 puan (yüzde 2,06) gerileyerek 7.167,21 puana indi. 

Kaynak: AA

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