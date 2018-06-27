ABD borsaları 'teknoloji' ile zarara döndü
ABD'li teknoloji şirketlerinden Microsoft'un hisseleri yüzde 1,5 kayıpla günü tamamlarken, e-ticaret devi Amazon'un hisseleri yüzde 1,8 ve sosyal paylaşım sitesi Facebook'un hisseleri yüzde 1,6 düşüş kaydetti.
New York borsası, ABD'li teknoloji şirketlerinin hisselerindeki kayıplarla günü düşüşle tamamladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 162,52 puan (yüzde 0,68) düşüşle 24.117,59 puana gerilerken, Standard & Poor's 500 Endeksi 23,43 puan (yüzde 0,86) azalışla 2.699,63 puana düştü.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 116,70 puan (yüzde 1,54) değer kaybıyla 7.445,08 puana düştü.
ABD'li teknoloji şirketlerinden Microsoft'un hisseleri yüzde 1,5 kayıpla günü tamamlarken, e-ticaret devi Amazon'un hisseleri yüzde 1,8 ve sosyal paylaşım sitesi Facebook'un hisseleri yüzde 1,6 düşüş kaydetti.
Kaynak: AA