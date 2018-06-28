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ABD borsalarına 'bankacılık' dopingi

ABD'li bankalardan Goldman Sachs'in hisseleri yüzde 1,5, Morgan Stanley hisseleri yüzde 2,3 ve Citibank hisseleri yüzde 2,2 artış kaydetti.

ABD borsalarına 'bankacılık' dopingi
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New York borsası, ABD'li bankaların hisselerindeki artışla günü kazançlarla tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 98,46 puan (yüzde 0,41) artışla 24.216,05 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 16,68 puan (yüzde 0,62) yükselişle 2.716,31 puandan kapandı.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 58,60 puan (yüzde 0,79) değer kazanarak 7.503,68 puana çıktı.

ABD'li bankalardan Goldman Sachs'in hisseleri yüzde 1,5 yükselirken, Morgan Stanley hisseleri yüzde 2,3 prim yaptı. Citibank hisseleri sırasıyla yüzde 2,2 artış gösterdi.

Kaynak: AA

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