ABD-Çin görüşmeleri tamamlandı
ABD ve Çin arasındaki ticaret müzakereleri sona erdi. Açıklama yapılması bekleniyor.
ABD ve Çin heyetlerinin Pekin'de 3 gündür sürdürdükleri ticaret görüşmeleri tamamlandı. Dün tamamlanması beklenen müzakereler bugüne sarkmıştı.
Konuya ilişkin açıklama Çin Dışişleri Bakanlığından geldi. Açıklamada, görüşmeye ilişkin sonuçların kısa sürede duyurulacağı belirtildi.
ABD Tarım Bakanlığının Ticaret ve Dış İlişkilerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Ted McKinney, heyetin kaldığı otelde gazetecilere görüşmeler hakkında "Bence iyi gitti" dedi.
Bir ABD'li yetkili de sürecin kendileri açısından iyi bir şekilde ilerlediğini ifade etti.
Konuya yakın kaynaklar, Çin'in ABD'den tarım ürünleri ve enerji kaynakları alımı ile Çin pazarına erişimin kolaylaştırılması konularında ilerleme sağlandığını söylediler.
Söz konusu açıklamalar, ABD ile Çin'in ticaret görüşmelerinde uzlaşma sağlayacağı ve küresel ekonomiyi aksatacak bir ticaret geriliminin yaşanmayacağı beklentilerini güçlendirirken petrol fiyatları ve borsalar yükseldi.