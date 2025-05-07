Altın fiyatları, Hindistan ile Pakistan arasında artan askeri tansiyona rağmen, ABD-Çin arasında yeniden başlayacak ticaret görüşmelerine dair iyimserliğin etkisiyle düşüşe geçti. Külçe altın, önceki iki seansta yaşanan yaklaşık yüzde 6’lık yükselişin ardından yüzde 1,6’ya kadar geriledi. Bu düşüşte, iki ülkenin yetkililerinin Cenevre’de bir araya geleceğini açıklaması etkili oldu.

Washington’un, Hazine Bakanı Scott Bessent ile ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer’ı Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng ile müzakereler için İsviçre’ye göndereceğini duyurması, piyasalarda ticaret savaşlarının yumuşayabileceği beklentisini güçlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın tarifeleri sonrası yapılacak bu ilk temas, yatırımcılar arasında anlaşma umudunu yeniden canlandırdı. Dolar da bu süreçte diğer para birimleri karşısında değer kazandı.

Pakistan-Hindistan çatışmaları düşüşe engel olamadı

Güney Asya’da ise tansiyon yüksek. Pakistan, Hindistan’a ait beş askeri uçağı düşürdüğünü ve askerleri esir aldığını açıkladı. Nükleer silahlara sahip iki komşunun karşı karşıya gelmesi normal şartlarda altına olan talebi artırsa da, şu aşamada ticaret müzakerelerinden gelen pozitif sinyaller bu güvenli liman talebini bastırıyor.

Altın fiyatları, yıl genelinde ticaret savaşları, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının alımlarıyla yüzde 30’a yakın değer kazanmıştı. Nisan ayında 3.500 doları aşarak tarihi zirveye ulaşan ons altın, 3 bin 300 ve 3 bin 400 dolar arasındaki yön arayışı devam ederken yeni günde müzakere beklentileriyle düşüş eğilimine girdi.

7 Mayıs güncel altın fiyatları

Bu sabah saatlerinde ons altın, yüzde 1,65 değer kaybıyla 3380 dolar civarında işlem görüyor. Analistler, kısa vadede 3435 dolar seviyesini direnç ve 3350 doları destek olarak takip ediyor.

İç piyasada gram altın 7 Mayıs sabahına yüzde -1,48 primle 4 bin 202 TL’den başladı. Kapalıçarşı’da ise gram altın 4 bin 265 TL'den, çeyrek altın ise 6 bin 964 TL’den işlem görüyor.

Altında gözler Fed'in üzerinde

Piyasalarda bugün gözler ayrıca ABD Merkez Bankası’nın (Fed) açıklayacağı faiz kararına çevrilmiş durumda. Faizlerde bir değişiklik beklenmezken, Fed Başkanı Jerome Powell’ın vereceği mesajların piyasalarda yön belirleyici olması bekleniyor.