ABD doları 2023'te de güçlü kalacak mı?

Kaynak: dunya.com

2022'nin bitmesine sayılı günler kala rakiplerine karşı güçlü bir ralli yapan dolar 2023'te de güçlü performans sergileyecek mi?

Dolar 2022'de nefes kesici bir yükseliş yaşadı. Yabancı para birimlerini ezdi, şirket karlarını artırdı ve yatırımcılara yılın birkaç kazanan işleminden birini verdi.

Zirveyi eylülde yaptı

Eylül ayında dolar son yirmi yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Yükselen ABD getirileri, ekonominin görece gücü, piyasa oynaklığı, artan küresel enflasyon, enerji fiyatlarındaki artışlar ve Ukrayna'daki savaş, kazançlara katkıda bulundu.

Doların yörüngesi kurumsal kazançlardan petrol ve altın gibi hammaddelerin fiyatına kadar her şeyi değiştirdiğinden, doların doğru değerlendirilmesi yatırımcılar için kilit önem taşıyor.

Güçlü bir dolar, ABD'li ihracatçıların ürünlerini yurtdışında daha az rekabetçi hale getirirken, yabancı kazançlarını bankaya yatırmak isteyen Amerikan çok uluslu şirketlerine zarar verir.

Emtialar, borçlarını ödemek için dolar cinsinden borçlanan yabancı şirketler ve hükümetler için daha pahalı hale gelir.

Güçlü bir dolar ABD tüketici fiyatlarını aşağı çekebilirken, küresel enflasyonu daha da kötüleştirebilir. Wall Street'in dolar konusundaki hissiyatının değişmekte olduğuna dair işaretler de yok değil.

Yatırımcıların, Fed'in başlangıçta doları yükselten faiz artırımlarının hızını yavaşlatacağına dair haberler nedeniyle yılbaşından bu yana elde ettiği kazançlar kabaca yarı yarıya azaldı.

Daha uzun vadede, ekonomik resesyon endişeleri temel itici güç haline gelebilir.

Yapılan son ankete katılan stratejistlerin yaklaşık % 80'i, gelecekteki para politikasına bağlı olarak doların yükselmesi için çok az alan görüyor.