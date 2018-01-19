ABD hükümeti kapanmanın eşiğinde

19 Ocak 2018

ABD Temsilciler Meclisi, ülkedeki federal kurumların finansman yetersizliği nedeniyle 19 Ocak Cuma gecesi kapanmasını önleyecek dördüncü bütçe tasarısını onayladı.

Bütçe, 197'ye karşı 230 oyla kabul edildi. Demokratların neredeyse hepsinin muhalefet ettiği geçici bütçeye, 11 Cumhuriyetçi temsilcinin de "hayır" demesi dikkati çekti.

Federal kamu hizmetlerinin 16 Şubat gecesine kadar sürdürmesini sağlayacak tasarının Senato'dan geçip geçmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

Demokratlar, bütçe tasarısına ülkeye çocuk yaşta gelen göçmenlerin korunmasını sağlayan DACA programının kalıcı hale getirilmesi yönündeki taleplerini karşılamaması nedeniyle karşı çıktı. Mart 2018'de geçerliliğini kaybedecek programın kalıcı hale getirilmemesinin, hayatının büyük bölümünü ABD'de geçiren yaklaşık 800 bin göçmenin ülkeden sınır dışı edilmesine neden olabileceği belirtiliyor.

Senato'dan geçip geçmeyeceği belirsiz

ABD Temsilciler Meclisi'nde Demokratların muhalefetine rağmen onaylanan tasarının bir sonraki durağı ABD Senatosu olacak ancak Cumhuriyetçiler Senato'da yeterli oya sahip değil. Çünkü 100 sandalyeli Senato'da 51 Cumhuriyetçi, 47 Demokrat ve 2 bağımsız üye bulunuyor ve bütçenin Senato'dan geçmesi için 60 "evet" oyu gerekiyor.

Uzmanlar, Cumhuriyetçilerin DACA konusunda taviz vermeden "evet" diyecek 9 senatör bulmaları mümkün olmayabileceğine işaret ediyor.

Bununla birlikte, tasarının, Senatodan en geç yarın gece yerel saatle 23.59'a kadar geçmesi gerekiyor. Aksi halde, 320 milyonu aşkın Amerikalıya hizmet veren federal hükümet bütçe yetersizliği nedeniyle 13'üncü kez geçici olarak kapanacak.

Trump: Demokratlar hükümetin kapanmasını istiyor

ABD Başkanı Donald Trump, konuyla ilgili açıklamasında federal hükümetin bütçe krizi nedeniyle kapanmasından Demokratların sorumlu olacağını ifade etti.

Pennsylvania'da konuşan Trump, "Demokratlar hükümetin kapanmasını vergi indirimlerinin gündemden düşmesi için istiyorlar. Demokratlar dahil olmak üzere hiç kimse vergi indirimlerinin bu kadar iyi işleyeceğini düşünmedi. Demokratların bu yüzden hükümetin kapanmasını istediğini düşünüyorum" dedi.

Hükümet en son 2013'te kapanmıştı

Federal mali yılın 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona erdiği ABD'de her yıl yaşanan bütçe krizleri, hükümetin en son 2013'te olmak üzere toplam 12 kez kapanmasına yol açtı.

Kongre'nin bütçe üzerinde mutabakata varamamasından ötürü 1-17 Ekim 2013 tarihleri arasında faaliyetlerine ara vermek zorunda kalan federal kurumlarda görev yapan yaklaşık 800 bin kamu çalışanı, 16 gün boyunca işlerine gidemezken, binlerce gardiyan, polis ve sınır kontrol görevlisi ücret alamadan çalışmıştı.

Ülke ekonomisine 24 milyar dolara mal olduğu tahmin edilen süreç, Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin uzlaşmaya varmalarının ardından 17 Ekim'de sona ermişti.

Kaynak: AA