ABD hükümeti yine kapandı

09 Şubat 2018

ABD'de federal hükümet, Kongre son geçici bütçenin süresi dolmadan yeni bir bütçeyi onaylayamadığı için bu yıl ikinci kez kapandı.

Yeni bir bütçe yürürlüğe girene kadar hayati hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerini askıya alan federal hükümet için çalışan milyonlarca Amerikalı, bu süreçte ücret almadan çalışmak ya da zorunlu izne çıkmak zorunda kalacak.

ABD'de federal kamu kuruluşlarının faaliyetlerini sürdürmesini sağlayan dördüncü geçici bütçenin süresi, Washington saatiyle 00.00'da doldu.

Kongre, bu saate kadar yeni bir bütçe tasarısını geçiremediği için harcama yetkisini kaybeden federal hükümet, 9 Şubat Cuma itibariyle hayati hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerini durdurdu.

Sürpriz oldu

Cumhuriyetçi ve Demokrat liderlerin dün 2 yıllık bir bütçe planı üzerinde anlaştıkları için fazla ihtimal verilmeyen kapanmaya, Cumhuriyetçi Kentucky Senatörü Rand Paul'un kürsüyü işgal ederek bütçe tasarısının oylanmasına izin vermemesi yol açtı.

Paul, bütçenin oylanmasına engel olan kürsü işgalini tasarının kamu açığını yükselteceği için gerçekleştirdiğini açıklarken, "Cumhuriyetçilerle Demokratlarla el ele bize trilyon dolarlık bütçe açıkları öneriyorlar. Açıkçası, buna göz yumamam" ifadelerini kullandı.

Paul'un oylanmasına izin vermediği bütçe teklifi, federal harcamaların gelecek iki yıl boyunca yaklaşık 300 milyar dolar artmasını öngörüyordu.

Trump döneminde 2. kez

Paul'un Senato Genel Kurulu'nda kürsüyü gece yarısına kadar işgal etmesi sonucunda federal hükümet, ABD tarihindeki yirminci, Trump yönetimindeki ikinci kapanışını yaşadı.

Bundan önceki kapanma süreci, Trump'ın Beyaz Saray'daki ilk yıldönümü olan 20 Ocak'ta başlamış ve 23 Ocak'ta sona ermişti.

Uzmanlar, Senato'daki Cumhuriyetçi ve Demokrat liderlerin üzerinde anlaştıkları bir bütçe olması nedeniyle yılın ikinci kapanma sürecinin de kısa süreceği öngörüsünde bulunuyor.

ABD, tarihinde yirminci, Trump yönetiminde ikinci kapanışı yaşamış oldu.

Kaynak: AA