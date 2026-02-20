ABD-İran gerilimi piyasaları sarstı

Küresel piyasalarda jeopolitik risklerin yeniden gündeme gelmesi, yatırımcıların güvenli liman varlıklarına yönelmesine neden oldu. Altın ve gümüş fiyatları yükselirken, kripto para piyasasının lideri Bitcoin ise önemli destek ve direnç seviyelerinde sıkışmış durumda. Analistler, Bitcoin’in geleneksel güvenli limanlarla birlikte hareket edip etmeyeceğini yakından izliyor.

Altın kritik direnç seviyesine yaklaştı

Altın fiyatları son 24 saat içinde yaklaşık yüzde 0,5 ila 0,6 arasında yükselerek ons başına 5 bin dolar seviyesine yakın işlem gördü. Teknik analizlere göre altın, kısa vadeli düşüş trendini kırarak önemli bir yatay direnç seviyesine ulaştı.

Analistler, altının bu direnci aşabilmesi için sınırlı bir günlük yükselişin yeterli olabileceğini belirtiyor. Mevcut fiyat hareketlerinin bu senaryoyu desteklediği ifade edilirken, olası bir kırılmanın altını tüm zamanların en yüksek seviyelerine taşıyabilecek yeni bir yükseliş trendini tetikleyebileceği değerlendiriliyor.

Gümüşte yeni hedefler gündemde

Gümüş fiyatları da benzer şekilde yükseliş eğilimine girdi. Üçgen formasyonunu yukarı yönlü kıran gümüş, gün içinde yaklaşık yüzde 0,3 değer kazanarak ons başına 70 dolar seviyesinin üzerine çıktı.

Analistler, mevcut seviyelerin destek olarak korunması halinde gümüşün önünde yalnızca bir ana direnç kaldığını belirtiyor. Bu seviyenin aşılması durumunda gümüşün önceki zirvesini yeniden test etmesi mümkün olabilir.

Bitcoin kritik testten geçiyor

Bitcoin, yaklaşık 67 bin dolar seviyesinde işlem görüyor. Son 24 saat içinde yaklaşık yüzde 1 yükselen Bitcoin'in kısa vadede karşılaştığı en önemli teknik engelin ise mevcut seviyelerin hemen üzerindeki yatay direnç olduğu ifade ediliyor. Analistler, mevcut fiyat hareketinin bu formasyondan aşağı yönlü kırılımın teyidi olabileceğini belirtiyor.

Kısa vadeli fiyat hareketlerinde volatilite artabilir

Jeopolitik risk dönemlerinde altın ve gümüş gibi geleneksel güvenli liman varlıkları genellikle yükseliş gösterirken, Bitcoin’in bu varlıklarla aynı yönde hareket edip etmeyeceği piyasa katılımcıları arasında tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Opsiyon vade sonlarının yaklaşması ve yatırımcıların belirli fiyat seviyelerinde yoğunlaşması, Bitcoin’in kısa vadeli fiyat hareketlerinde volatilitenin artabileceğine işaret ediyor.

Küresel belirsizliğin arttığı bu dönemde, yatırımcıların hem geleneksel güvenli limanları hem de kripto varlıkları yakından izlemeye devam edeceği öngörülüyor.