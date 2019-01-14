ABD, İran petrolü için muafiyeti uzatmayacak

14 Ocak 2019

ABD'nin İran özel temsilcisi, bazı ülkelere tanınan İran'dan petrol ithalat muafiyetlerine bundan sonra devam etmeyeceklerini söyledi.

Temsilci Brian Hook, cumartesi günü Abu Dhabi'de yaptığı açıklamada, "İran ham petrolünün ithaline daha fazla muafiyet tanımayı düşünmüyoruz" dedi.

Washington yönetimi, Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore dahil, büyük çapta İran petrolü alan sekiz ülkeye 2018 Kasım ayında yürürlüğe koyduğu enerji yaptırımlarından muafiyet vermişti. Bu ülkeler arasında Türkiye de var.

Hook, muafiyetlerin süresi bu yılın Mayıs ayında sona erdiği zaman Washington'un nasıl bir yol izleyeceği konusunda ise bir şey söylemedi.

Hook, "İran, yaptırımlarımızın getirdiği ekonomik izolasyonu giderek daha fazla hissediyor. İran'ın gelirlerinin yüzde 80'i petrol ihracatından sağlanıyor; bu ülke devlet terörizminin bir numaralı sponsorudur. İran ile yeni ve daha iyi bir anlaşma yapmak istiyoruz ama bu süre içinde de bu rejimi milyarlarca dolar gelirden mahrum bırakıyoruz; İran bir likidite krizi içinde" diye konuştu.

İki ülke arasındaki ilişkiler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran ile altı büyük devlet arasında imzalanmış olan 2015 tarihli nükleer anlaşmayı geçen yıl Mayıs ayında iptal etmesinden sonra daha fazla gerildi. Trump anlaşmayla kaldırılmış olan yaptırımları tekrar devreye soktu.

Kaynak: Reuters