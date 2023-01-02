ABD, Londra ve Dublin piyasaları bugün kapalı
Yeni Yıl Günü tatili nedeniyle bugün Londra ve Dublin borsaları ile ABD piyasalarında işlem yapılmayacak.
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Borsaların yayınladıkları takvimlere göre bugün London Stock Exchange ve LME'de işlem olmayacak. Dublin Borsası da kapalı olacak.
ABD'de de NYSE, Nasdaq ve CME'de işlem yapılmayacak.
ICE'nin ABD tarımsal ürün, enerji, altın ve gümüş, bitcoin vadelilerinde de bugün işlem olmayacak.
ICE Avrupa'da da ICE Global Karbon Endeksi Vadelileri dışındaki tüm vadeli kontratlar işleme kapalı olacak.