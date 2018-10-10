ABD petrol fiyatı tahminlerini yükseltti

10 Ekim 2018

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), bu sene ve gelecek yıla ilişkin petrol fiyatları tahminlerini yukarı çektiğini duyurdu.

EIA'nın "Ekim 2018 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"nda, Brent tipi ham petrolün ortalama varil fiyatının bu yıl 74 dolar, ABD'nin Batı Teksas (WTI) türü ham petrolünün ortalama varil fiyatının da 68 dolar olmasının öngörüldüğü bildirildi.

EIA'nın eylül ayı raporunda, bu sene Brent petrolün varil fiyatının 73 dolar, WTI petrolün de 67 dolar olması tahmin edilmişti.

Ayrıca, ekim ayı raporunda, gelecek sene Brent tipi petrolün varil fiyatının ortalama 75 dolar, WTI türü petrol fiyatının da ortalama 69 dolar olmasının beklendiği belirtildi. EIA'nın eylül ayı raporunda, gelecek sene Brent petrolün varil fiyatının 74 dolar, WTI petrolün 68 dolar olması tahmin edilmişti.

Ekim ayı raporunda, geçen hafta ham petrol fiyatlarının son 4 yılın en yüksek seviyesine ulaştığına işaret edilirken, ABD'nin İran üzerindeki yaptırımlarının 4 Kasım'dan itibaren yeniden yürürlüğe girecek olmasının beklentisiyle İran'ın ham petrol üretimi ve ihracatının sert biçimde düşmesinin öngörüldüğü vurgulandı.

Ayrıca, raporda, Japonya, Güney Kore, Çin ve Hindistan gibi önemli petrol ithalatçısı ülkelerin İran'dan aldıkları ham petrolü gelecek aylarda önemli derecede azaltmayı planladığı bilgisine yer verildi.

ABD'nin ham petrol üretim beklentisi yukarı çekildi

EIA, ABD'nin bu seneye yönelik ham petrol üretim beklentisini günlük ortalama 10,7 milyon varilde sabit tuttuğunu duyurdu.

Öte yandan, ülkenin 2019'a dair ham petrol üretim tahminin ise geçen ayki rapora göre, günlük ortalama 300 bin varil yukarı çektiği bildirildi.

Buna göre, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin gelecek yıl 11,8 milyon varil olmasının öngörüldüğü belirtildi.

Eylül ayı raporunda, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin gelecek sene 11,5 milyon varil olmasının tahmin edildiği kaydedilmişti.

Ülkenin ham petrol üretimi geçen sene günlük ortalama 9,4 milyon varil seviyesinde gerçekleşmişti.

Petrol fiyatları 2019'da 100 doları aşabilir

Kaynak: AA