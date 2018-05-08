ABD, petrol fiyatları tahminini yükseltti

08 Mayıs 2018

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), 2018 ve 2019'a ilişkin petrol fiyatları tahminlerini yükseltti.

EIA'nın Mayıs 2018 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, Brent tipi ham petrolün ortalama varil fiyatının bu yıl 71 dolar, gelecek sene ise 66 dolar olması bekleniyor.

Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün ortalama fiyatının da bu sene 66 dolar ve gelecek yıl 61 dolar seviyesinde olacağı öngörülüyor.

Böylece EIA, her iki petrol türünün 2018 için ortalama varil fiyatını, nisan ayındaki tahminlerine kıyasla 7 dolar yukarı çekmiş oldu. Her iki petrol türünün 2019 için ortalama varil fiyatı da 3 dolar artırıldı.

Raporda, fiyat tahminlerindeki yukarı yönlü revizyonla ilgili olarak, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışındaki bazı ülkelerin Ocak 2017'den bu yana uyguladığı petrol kesintisi anlaşması sayesinde bugüne kadar küresel petrol stoklarından günlük ortama 0,5 milyon varil azalış görüldüğü kaydedildi.

İran üzerindeki yaptırımların yeniden uygulanmaya başlanması durumunda ülkenin ham petrol üretiminin azalacağına dikkat çekilen raporda, küresel petrol talebinin de artışa geçerek petrol fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğu vurgulandı.

Raporda, küresel petrol talebinin bu yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre, 1,9 milyon varil (yüzde 2) artış gösterdiğinin altı çizildi.

2019 için petrol üretim tahmini revize edildi

EIA, ABD'nin 2018'e ilişkin ham petrol üretim miktarı tahminini sabit tutarken, 2019'a yönelik üretim öngörüsünü ise yukarı çekti.

Buna göre, ülkenin bu yılki ham petrol üretim beklentisi nisan ayı raporuna göre değiştirilmeyerek günlük ortalama 10,7 milyon varil seviyesinde sabit kaldı.

Gelecek yılki ham petrol üretim tahmini ise günlük ortalama 400 bin varil yukarı çekilerek 11,9 milyon varil olarak revize edildi.

Kaynak: AA