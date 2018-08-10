ABD, Rus parasını da vurdu

10 Ağustos 2018

Evrim KÜÇÜK

ABD'nin yaptırımları Rus ekonomisinde alarm zillerinin çalmasına neden oluyor. ABD'nin hem dış politika hem de ticari alanda yarattığı gerilimler doları majör ve gelişmekte olan ülke paraları karşısında güçlendiriyor. Rus Rublesi, ABD'nin dün açıkladığı yaptırımlar sonrasında Rus varlıklarına sert satış geldi. Rusya'nın parası yılbaşından bu yana dolar karşısında en çok değer kaybeden paralar arasına katıldı. ABD ile yaşanan siyasi gerilimin etkisiyle TL'nin dolar karşısında ocaktan bu yana kaybı yüzde 28'i aşarken, ruble yüzde 12'den fazla değer kaybetti.

Ruble iki yılın en düşüğünde

ABD Moskova'nın İngiltere'de eski bir Rus casusu ve kızına yapılan suikast girişiminde zehirli sinir gazı kullandığını belirledikten sonra ay sonuna kadar yeni yaptırımlar uygulayacağını açıkladı. Eski Rus ajanı Sergei Skripal ve kızı Yulia 4 Mart günü İngiltere'nin Salisbury kentinde bir parkta bilinçlerini yitirmiş halde bulunmuşlardı. Avrupa ülkeleri ve ABD, suikast girişiminden sonra 100 Rus diplomatını sınır dışı etmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert, Rusya'nın "uluslararası hukuku ihlal ederek kimyasal veya biyolojik silah kullandığını veya kendi vatandaşlarına karşı ölümcül kimyasal veya biyolojik silah kullandığını" belirlediğini söyledi. Üst düzey Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin gazetecilere yaptığı açıklamaya göre, yaptırımlar 1991 tarihli Kimyasal ve Biyolojik Silahların Ortadan Kaldırılması Yasası kapsamında, hassas ulusal güvenlikle kontrol edilen malları kapsayacak.

ABD'nin Rusya'ya yaptırım getireceği haberleri, rublenin iki yılın dip seviyesine düşmesine neden olurken, Rus varlıklarında satış baskısına yol açtı. Rus Rublesi yaptırımlarla birlikte günlük yüzde 4 değer kaybına uğradı ve dolar karşısında 66.1 ile 2016'dan bu yana en düşük seviyeye indi. Ruble ve TL bu hafta dolara karşı en çok değer kaybeden para birimleri oldu.

Fitch uyardı, TL serbest düşüşe geçti



Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye’ye ilişkin gelişmeleri yakından izlediklerini açıkladı ve TL'deki düşüşün hızla durdulması gerektiğini bildirdi. Açıklama sonrasında analistlerin deyimiyle serset düşüşe geçen dolar/TL kuru 5.50'yi aşarak rekor seviyeye yükseldi.



Kuruluş, Türkiye’ye ilişkin havanın bir ay önceki not indiriminden bu yana kötüleştiğini belirtti. Ayrıca Fitch, sermaye girişinin ani durması, ekonomide sert bir iniş, yeni bir not indirimini tetikleyecek faktörlerden biri olarak yer aldığını belirtti. Fitch'in üst düzey analisti Paul Gamble, Türkiye'nin TL'deki sert değer kaybını durdurması gerektiğini belirterek ülkenin durumunun bir ay önceki kredi notu indiriminden bu yana bozulduğu uyarısında bulundu. Fitch kıdemli analisti Paul Gamble, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Şu anki gelişmeleri yakından izliyoruz. 13 Temmuz'da Türkiye'nin notunu BB'ye indirme kararını almamızdan bu yana piyasanın algısı daha da bozuldu" dedi. Yetkililerin yıl başından bu yana yüzde 30, son bir ayda ise neredeyse yüzde 10 değer kaybeden TL'deki düşüşü durdurmak için ne yapacaklarını izlediğini belirten Gamble, "Temel baskı unsuru zayıf para birimi" dedi.



Dolar/TL 5.5695'i gördü



Bu baskıyı kısa vadede hafifletecek unsurların merkez bankasının atacağı adımlar ve ABD ile ilişkilerde iyileşme olduğunu belirten Gamble, "Durumun nasıl geliştiğini izliyoruz. Takvime alınan bir sonraki değerlendirme Aralık ayında, Aralık'a kadar çok şey değişebilir" dedi.



Serbest düşüşe geçen TL, Fitch'in açıklaması sonrasında dolar karşısında yüzde 4.24 değer kaybederek yüzde 5.50'nin altında geriledi. Dolar/ TL 5.5695 seviyesini gördü. Euro ve sterlin de TL karşısında rekor seviyeye yükseldi. Euro/TL 6.4429 düzeyine çıktı, sterlin de ilk kez 7.00 seviyesini aşarak 7.1612 düzeyinden satıldı. Yılbaşından bu yana bakıldığında en çok değer kaybeden para birimi yüzde 32.6 ile Arjantin Pezosu oldu. TL'nin değer kaybı yüzde 30'u aştı. Brezilya Reali yüzde 12.2, Rus Rublesi'ndeki değişim yüzde 15, Güney Afrika Randı'ndaki gerileme yüzde 8 civarında oldu.