ABD seçimleri piyasaları nasıl etkiledi?

07 Kasım 2018

ABD'deki Kongre seçimleri Başkan Donald Trump'ın ayrıştırıcı üslubu ve "önce Amerika" politikaları hakkında bir referandum olarak görülüyor. ABD'li basın kuruluşlarına göre seçimlerde Demokratlar Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu Cumhuriyetçilerden alırken, Cumhuriyetçiler Senato'da çoğunluğunu korudu.

Gün içinde Demokratların Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu kazanma ihtimali arttıkça ABD'nin S&P 500 endeksi vadeli kontratlarında yüzde 0.6 olan kazanımlar yüzde 0.15'e geriledi.

Gün içindeki kazanımlarının bir kısmını geri veren MSCI Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsaları endeksi yüzde 0.3, Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 1.2 artıda bulunuyor.

Yatırımcılar Temsilciler Meclisi'ni Demokratların almasının hali hazırda fiyatlanmış olduğunu, ancak Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçilerin kontrolü sürpriz şekilde muhafaza etmesi halinde yeni bir vergi indirimi ve ABD'li şirketleri kayıran politikaların devamının gelebileceğini belirtmişlerdi.

Demokratların Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu almasının Trump'ın ticaret politikalarında değişikliğe yol açması beklenmiyor. ABD Başkanları gümrük vergilerini Kongre'nin onayı olmadan değiştirebiliyorlar, bu nedenle Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşı kaynaklı endişeler canlılığını koruyor.

ABD Temsilciler Meclisi'nde çoğunluk Demokratlara geçti

Dolar hareketli

Dolar ABD'deki seçim sonuçlarının belli olmasıyla birlikte euro ve yen karşısında volatil seyir izlerken, yatırımcılar Kongre'nin iki kanadının farklı partilerin kontrolünde olmasının yasama tarafında tıkanıklığa yol açıp açmayacağını değerlendiriyor.

ABD'li basın kuruluşlarına göre seçimlerde Demokratlar Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu Cumhuriyetçilerden alırken, Cumhuriyetçiler Senato'da çoğunluğu korudu.

Kongre'deki kontrolün iki partiye dağılması dolarda geçici bir değer kaybına yol açabilir.

Kongre'nin bir ya da iki kanadının birden Demokratlara geçmesi büyük ihtimalle ABD Başkanı Donald Trump'ın devreye aldığı ABD'li şirketlerin büyümesini hızlandıran politikaların seçmenler tarafından beğenilmediğine işaret edecek.

Analistler Demokratların Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu Cumhuriyetçilerden almalarıyla birlikte yasama organında meydana gelebilecek tıkanıklığın Trump'ın orta sınıfa vergi indirimi gibi vaatlerini hayata geçirmesini zorlaştıracağını ve bunun dolar üzerinde baskı yaratabileceğini belirttiler.

Doların başlıca altı para birimi karşısındaki seyrini izleyen endeks yüzde 0.2 düşüşle 96.12'de bulunuyor.

Yatırımcılar bu yıl ABD ekonomisindeki sağlam büyüme ve yükselen faiz oranlarının desteğiyle neredeyse tüm para birimleri karşısında güçlü seyir izleyen dolarda seçimler nedeniyle zayıflama olup olmayacağını izliyorlardı.

Doların seyri açısından ABD seçimlerinin ardından Fed'in son para politikası toplantısının yarın akşam yayımlanacak tutanakları izlenecek.

Altın fiyatlarında yükseliş

Altın fiyatları yatırımcıların ABD'deki ara seçimler nedeniyle piyasalarda oluşan volatiliteden kaçarak güvenli liman varlıklara sığınması sonucu bir haftanın dip seviyelerinden yükselişe geçti.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı seans başında 1,222.9 dolar ile bir haftanın en düşük seviyesini gördükten sonra yükselişe geçerek ABD piyasaları kapanışına göre yüzde 0.3 primle 1,229.58 dolarda bulunuyor.

Petrol fiyatları düşüşü sürdürdü

Petrol fiyatları küresel arzda süregelen artış ve ABD'nin İran'ın başlıca petrol müşterilerine tanıdığı yaptırım muafiyetlerinin ardından dünya piyasalarındaki arz bolluğunun devam edeceği beklentisiyle gerilemeyi sürdürdü.

Brent ham petrolünün en yakın vadeli fiyatı yüzde 0.1, ABD petrolünün en yakın vadeli fiyatı yüzde 0.5 geriledi.

Brent ve ABD petrolü Ekim başında gördükleri zirve noktalardan bu yana sırasıyla yüzde 17.4 ve yüzde 19.7 geriledi.

ABD İran'ın petrol ihracatını kısıtlamaya yönelik yaptırımlarını Pazartesi günü tekrar başlattı, ancak İran'ın en büyük müşterilerine 180 günlüğüne yaptırımlardan muafiyet verdi.

Refinitiv Eikon verilerine göre İran'ın ham petrol ihracatı Kasım başından bu yana geçen sürede günde 1 milyon varile geriledi. Ancak muafiyetler sayesinde İran'ın ihracatının bu seviyelerden tekrar yükselişe geçmesini bekleniyor.

Diğer taraftan dünyanın üç büyük üreticisi Rusya, ABD ve Suudi Arabistan'ın toplam petrol üretimi Ekim ayında ilk defa günde 33 milyon varili aşarak küresel petrol arzının güçlü seyrettiğini gösteriyor.

Kaynak: Reuters