ABD sermaye piyasalarında değişikliğe hazırlanıyor
ABD Hazine Bakanlığı, sermaye piyasalarında bürokrasinin azaltılmasına yönelik düzenlemeler içeren bir tasarıyı duyurdu.
ABD Hazine Bakanlığı, Başkan Donald Trump'ın ekonomik büyümeyi bürokrasiyi azaltarak hızlandırma vaadi kapsamında sermaye piyasaları düzenlemelerinde geniş çaplı değişiklik yapılmasını öngören bir tasarıyı tanıttı.
Hazırlanan raporda, şirketlerin halka arzını, sermayeye erişimini ve yatırım araçlarını artıracak düzenlemeler yer alıyor. Düzenlemelerin devreye girmesi için yasalarda değişiklik gerekmiyor.
ABD Hazinesi, bu raporla öngördüğü dört değişiklik tasarısının ikincisini yayımlamış oldu ve finans piyasaları düzenlemelerini ele aldığı gözden geçirme sürecini tamamladı. Haziran ayında yayımlanan ilk raporda 2007-2009 yıllarındaki küresel finansal kriz sonrası bankalara getirilen sınırlamaların gevşetilmesi tavsiye edilmişti.
Kaynak: Reuters