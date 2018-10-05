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ABD tahvilinde sert yükseliş moralleri bozuyor!

Ekonominin güçlendiğine dair sinyaller ABD tahvil faizini 2011’den bu yana, doları da 6 haftanın en yüksek seviyesine taşıdı. Analistlere göre gelişen ülkelerin fon maliyetlerini artırması nedeniyle tahvil faizleri yakından izlenmeli.

ABD tahvilinde sert yükseliş moralleri bozuyor!

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