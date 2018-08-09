ABD tahvilleri ile fark açıldı
Türkiye ile ABD'nin devlet tahvil getirileri arasındaki fark Nisan 2009'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı.
Türkiye ile ABD'nin devlet tahvil getirileri arasındaki fark Türkiye'nin dolar cinsi tahvillerinin verim eğrisi genelinde değer yitirmesiyle, Nisan 2009'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.
Dolar/TL 5.45 ile yeni tarihi zirveyi görürken, Türkiye ile ABD'nin devlet tahvilleri arasındaki getiri farkı 10 baz puan yükselerek 462 baz puana çıktı.
Tradeweb verilerine göre, Türkiye'nin 2045 vadeli dolar cinsi tahvilinin fiyatı 1 sent civarında düşüşle 84.32 sente gerilerken, 2041 vadeli dolar cinsi tahvilinin fiyatı 1.1 sent düşüşle Haziran ortasından bu yana en düşük seviye olan 79.28 sente geriledi.
IHS Markit verilerine göre Türkiye'nin beş yıl vadeli borcunu iflasa karşı sigortalamanın maliyetini gösteren CDS'ler dünkü kapanışa kıyasla 3 baz puan artışla 359 baz puana yükseldi.