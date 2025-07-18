ABD Temsilciler Meclisi'nden kriptoda tarihi adım! Piyasa değeri rekor kırdı!

ABD Temsilciler Meclisi, ülkeyi "gezegenin kripto başkenti" yapma çabaları kapsamında dijital varlıklara ilişkin CLARITY, GENIUS ve Anti-CBDC yasa tasarılarını onayladı.

CLARITY olarak adlandırılan "Dijital Varlık Piyasası Netlik Yasa Tasarısı", Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada, 134'e karşı 294 oyla kabul edildi.

Merkez bankası dijital para birimlerinin (CBDC) çıkarılmasını engellemeyi amaçlayan "Anti-CBDC" yasa tasarısı da Temsilciler Meclisi'nde 210'a karşı 219 oyla kabul edildi. Tasarıya yalnızca 2 Demokrat temsilci "evet" oyu verdi.

Tasarıların yasalaşması için, ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasına sunulmadan önce Senato'da da onaylanması gerekiyor.

Trump'ın GENIUS'ı yarın imzalaması bekleniyor

Kısaca GENIUS olarak bilinen "ABD Sabitcoinleri için Ulusal İnovasyonun Yönlendirilmesi ve Kurulması Yasa Tasarısı" da 122 "hayır"a karşı 308 "evet" oyuyla Temsilciler Meclisi'nden geçti.

Tasarı Senato'da da geçen ay hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat kongre üyelerinin desteğiyle 30'a karşı 68 oyla kabul edilmişti.

Senatodan geçen tasarı, artık sadece Başkan Donald Trump’ın imzasını bekliyor.

İmzanın cuma günü Washington DC’de yapılacak bir imza töreni ile gerçekleşmesi bekleniyor.

Yasa, Trump’ın imzasından 18 ay sonra veya Hazine Bakanlığı ve ABD Merkez Bankası gibi ana düzenleyici kurumların uygulama yönetmeliklerini yayımlamasından 120 gün sonra yürürlüğe girecek.

Kripto piyasasının toplam değeri ilk kez 4 trilyonu aştı!

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Kripto para piyasasının toplam değeri tarihinde ilk kez 4 trilyon doları aştı.