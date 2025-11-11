ABD umutları kriptolara yansımadı: Bitcoin'de düşüş sürüyor!

Küresel piyasalarda, ABD'de hükümetin yeniden açılmasına yönelik beklentilerle risk iştahı artarken kripto piyasası yeniden değer kaybetti.

ABD Senatosu, 1 Ekim'de kapanan federal hükümetin yeniden açılmasına yönelik geçici bütçe tasarısını onayladı. Bu kapsamda hükümete ocak ayı sonuna kadar finansman sağlanmasını öngören bütçe tasarısı kabul edilmiş oldu. Tasarının çarşamba günü Temsilciler Meclisi’nde ele alınması bekleniyor. Meclis’te çoğunluğu elinde bulunduran Cumhuriyetçiler, tasarıya destek vereceklerini belirtti.

ABD’de hükümetin yeniden açılmasına yönelik adımlarda ilerleme kaydedilmesi, küresel piyasalarda iyimser hava yaratırken Bitcoin fiyatlarında düşüş devam etti.

Bitcoin 106 bin dolara tutunamadı

Hafta başında 106 bin doların üzerinde tutunmaya çalışan lider kripto bu seviyede kalıcılık sağlayamayarak yeniden geriledi.

Bugün saat 14.00 itibarıyla Bitcoin fiyatları son 24 saatte yüzde 0,62 düşüşle 105 bin 326 dolardan işlem görüyor.

Böylece 126 bin 198 dolarla zirveyi gören Bitcoin, tüm zamanlaırn en yüksek seviyesinin yaklaşık yüzde 16,7 altında işlem görüyor.

Kısa vadede toparlanma isteği azaldı

Coin TR günlük bültenine göre, Bitcoin'de teknik görünüm, kısa vadede toparlanma isteğinin azaldığını ancak genel trendde yatay–temkinli seyrin sürdüğünü gösteriyor.

Analistlere göre; aşağı yönlü hareketlerde 105.000 ve 103.500 seviyeleri ilk destek noktaları olarak öne çıkarken, bu seviyelerin altındaki kapanışlar fiyatı 102.000–101.000 bandına taşıyabilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 106.500 ve 107.800 dolar seviyeleri ilk direnç, ardından 108.500 dolar seviyesi kritik eşik olarak izleniyor.

BTC’nin 108 bin 500 dolar üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda ise 110 bin dolar bölgesine doğru yeni bir toparlanma ivmesi oluşturabileceği belirtiliyor. Ancak mevcut görünümde 105 bin altı kapanışların kısa vadede satış baskısını artırma riski devam ediyor.

Bitcoin tahminleri neler? Fiyatlarda düşüş sürecek mi?

Geçen hafta kripto para piyasasında son günlerde yaşanan sert düşüşün ardından Bitcoin tahminleri de keskim biçimde geri çekilmişti.

Lider kripto Bitcoin'in 100 bin dolar bandının altına çekilmesinin ardından Galaxy Digital, 2025 yıl sonu fiyat hedefini 185 bin dolardan 120 bin dolara indirmişti. Galaxy Digital, ETF çıkışları, azalan likidite ve uzun vadeli yatırımcı satışlarının piyasa güvenini zayıflattığını belirterek Bitcoin'de görünümün “kırılgan” kaldığına dikkat çekmişti. Galaxy’nin araştırma direktörü Alex Thorn “Bitcoin 100 bin dolar seviyesini koruyabilirse, üç yıla yaklaşan boğa piyasasının yapısı bozulmaz, ancak yükselişin hızı yavaşlayabilir” demişti.

Diğer bir yandan, 10X Research CEO’su Markus Thielen ise Bitcoin’de kısa vadede daha fazla düşüş riski olduğuna dikkat çekmişti. Theilen, "Piyasa hala zayıf. Alım fırsatına ulaşmamız için birkaç haftamız daha olabilir. 93 bin doların altında ciddi bir boşluk var; satışlar artarsa fiyat 70 bin dolara kadar gerileyebilir" demişti.

JPMorgan’ın analizine göre ise Bitcoin, altın ile karşılaştırıldığında ucuz kalmış durumda. Analistlere göre, altın fiyatındaki volatilite artışı, risk-getiri dengesi açısından Bitcoin’i yatırımcılar için daha cazip kıldı. Bankanın yöneticilerinden Nikolaos Panigirtzoglou, altın piyasasındaki volatilitenin artmasının yatırımcıları yeniden Bitcoin’e yönlendirdiğini belirterek, “Bu durum Bitcoin’in önümüzdeki 6–12 ayda 170 bin dolara kadar yükselebileceği anlamına geliyor” değerlendirmesinde bulundu.