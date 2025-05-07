ABD ve Çin'den gelen açıklamalar kriptolara yaradı: Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Solana ve XRP fiyatlarında son durum...

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'ın bu hafta İsviçre'de Çinli yetkililerle görüşeceği açıklamasının ardından Bitcoin ve altcoinlerde yön yeniden yukarı döndü.

Bakan Bessent, “Mevcut tarifeler ve ticaret engelleri sürdürülebilir değil ancak Çin ile ilişkileri koparmak istemiyoruz” diyerek hafta sonu İsviçre’de Çinli yetkililerle bir araya geleceklerini açıkladı.

Çin Ticaret Bakanlığı ise ABD’li yetkililerin son dönemdeki mesajlarını değerlendirdiklerini, küresel beklentiler, kendi çıkarları,Amerikan sanayinin ve tüketicilerinin taleplerini göz önünde bulundurarak müzakereleri kabul ettiklerini belirtti.

İki ülke arasında yeniden başlayan yapıcı temaslar, piyasalarda pozitif bir hava yaratırken

bu açıklamaların ardından Bitcoin yüzde 3 yükselerek 97 bin 200 dolara kadar çıktı.

Kriptolarda son durum: Bitcoin kaç dolar oldu?

Bitcoin, saat 09.45 itibarıyla son 24 saatte yüzde 2,31 yükseliş kaydederek 96 bin 560 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Ancak Bitcoin hâlâ 25 Ocak 2025'te gördüğü tarihi zirvesi olan 109 bin 114 doların yaklaşık yüzde 11,5 altında bulunuyor.

Ethereum ise yüzde 1,47'lik yükselişle 1829 dolardan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Solana yüzde 0,76 yükselişle 145,81 dolardan işlem görürken, XRP yüzde 1,28 yükselişle 2,13 dolardan, Dogecoin ise yüzde 1,73 yükselişle 0,1722 dolardan işlem görüyor.

Analistler ne bekliyor? Kriptolarda yükseliş sürer mi?

Analistler, Bitcoin'in fiyat hareketinin bir yükseliş kanalında ilerlediğini ve kanalın üst sınırı olan 9 bin 500 dolar bölgesinde olduğunu belirtiyor. Bu seviyenin kısa vadeli güçlü bir direnç olduğunu belirten analistler, eğer Bitcoin bu seviyeyi aşarsa fiyatın 101 bin ve 109 bin dolar seviyelerine kadar yükselmesinin beklenebileceğini söylüyor. Ancak, 99.500 dolar geçilemezse satış baskısının artması ve fiyatın gerilemesi mümkün olabiliceği de belirtiliyor. Aşağı yönlü hareketlerde ise 94 bin doların önemli bir destek olduğu kaydediliyor.

Ethereumdaki fiyat hareketinin de bir yükseliş kanalında hareket ettiği ve kanalın üst sınırının 1.906 dolar seviyelerinde olduğu, ve bu seviyenin kısa vadeli güçlü bir direnç oluşturduğu belirtiliyor. Analistler, eğer Ethereum bu seviyeyi aşarsa fiyatın 1.950 dolar ve 2 bin 104 dolar seviyelerine kadar yükselmesinin beklenebileceğini söylüyor.

XRP'nin yatay hareketlerle ilerlediğini söyleyen analistler, 2,22 doların kısa vadeli güçlü bir direnç olarak dikkat çektiğini ancak XRP bu noktayı aşarsa, fiyatın 2,26 ve 2,72 dolar seviyelerine kadar yükselmesinin beklenebileceğini söylüyor. 2,22 dolar geçilemezse satış baskısının artması ve fiyatın gerilemesi mümkün olabileceği belirtilirken aşağı yönlü hareketlerde ise 2,11 doların önemli bir destek olduğu kaydediliyor.