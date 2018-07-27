ABD'de 4 yılın en iyi büyüme performansı

27 Temmuz 2018

ABD Ticaret Bakanlığı, nisan-haziran dönemine ait öncü Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı.

Buna göre, ikinci çeyrekte yüzde 4,1 genişleyen GSYH, 2014’ten bu yana en hızlı büyüme verisi olarak kayıtlara geçti. Piyasaların öncü büyüme verisine ilişkin beklentisi ise yüzde 4,2 seviyesindeydi.

Ülke ekonomisinin ilk çeyrekte kaydettiği yüzde 2’lik zayıf büyüme performansını ikiye katlamasında, kişisel tüketim harcamalarının yüzde 4 ve özel yatırımların yüzde 7,3 yükselmesi belirleyici oldu. Ayrıca, net ihracatın tarifeler yürürlüğe girmeden yapılan soya fasülyesi satışlarıyla büyümeye önemli katkı sağladığı ortaya çıktı.

Raporda, ayrıca ikinci çeyrekte GSYH fiyat endeksinin yüzde 3 ve çekirdek PCE endeksinin yüzde 2 arttığı bildirildi. Endekslere ilişkin piyasa beklentileri sırasıyla yüzde 2,2 ve 2,3 olarak belirlenmişti.

Analistler, artan harcamalar, yatırımlar ve ihracatla ivme kazanan ABD ekonomisinin, yüzde 4'ün üzerine çıkan büyüme hızını gelecek çeyreklere taşımasının mümkün görünmediğine işaret ederken, özellikle ihracatta yaşanan yükselişin geçici olduğunu vurguluyor.

Piyasalar verileri fiyatlıyor

Beklentilerin hafif altında kalan büyüme verisi öncesinde 1,1628 seviyesinde seyreden euro/dolar paritesi, açıklamanın ardından 1,1628-1,1635 bandında denge arıyor. Dolar/TL ise 4,8780’den 4,8652’ye geriledi.

Diğer taraftan, 1,219 dolardan işlem gören altının onsu 1,222 dolara yaklaşırken, 10 yıllık ABD devlet tahvili faizi yüzde 2,98’den 2,96’ya indi.

Veri öncesi 74,57 dolar seviyelerinde seyreden Brent petrolün varil fiyatı ise verilerin ardından değişmedi.