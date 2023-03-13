ABD'de bir banka daha iflas etti

ABD'li düzenleyici kurumlar iflas eden bankanın müşterilerinin bugünden itibaren tüm mevduatlarına ulaşabileceklerini açıkladı ve bankalara acil durum fonlarına erişim sağlamak üzere yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdi.

ABD Merkez Bankası (Fed) da bankaların acil durumlarda kendisinden borç alabilmesini kolaylaştırdı.

Düzenleyiciler dün New York merkezli Signature Bank'e de el koydu.

ABD Başkanı Joe Biden, dün hazine bakanı ve Ulusal Ekonomi Konseyi başkanının iki bankanın karşı karşıya kaldığı sorunları ortadan kaldırmak için düzenleyici kurumlarla birlikte çalıştığını belirtti.

Biden, "ABD'liler ve ABD'li işletmeler ihtiyaçları olduğunda banka mevduatlarının orada olacağına güvenebilirler. Bu rezalete neden olanları sorumlu tutmaya ve yeniden böyle bir duruma düşmemek için büyük ölçekli bankaların gözetimi ile düzenlenmelerini güçlendirme çalışmalarına devam edeceğim" dedi.