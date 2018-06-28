ABD'de büyüme aşağı yönde revize edildi

28 Haziran 2018

ABD Ticaret Bakanlığı Ekonomik Analiz Bürosu(BEA) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede GSYH 1.çeyrekte son açıklanan veri ile yüzde 2 artış gösterdi. Ekonomistler büyümenin bir önceki açıklanan rakam olan yüzde 2,2 artış göstermesini bekliyorlardı.

Gıda ve Enerji haricinde mallar ve hizmetlerin satın alımı sırasında oluşan enflasyon oranını gösteren çekirdek PCE yüzde 2,3 arttı. Beklenti de çekirdek PCE'nin yüzde 2,3 artacağı yönündeydi.

Tüketici harcamaları yüzde 0,9 artış gösterdi ve piyasaların beklentisi olan yüzde 1,0'in altında kaldı.

Zincir ağırlıklı alım fiyatları yüzde 2,2 arttı. Analistler artışın yüzde 1,9 olarak kalmasını bekliyorlardı.

PCE yüzde 2,5 artış gösterdi.

Final satışlarda artış yüzde 2 oldu.