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ABD'de büyüme aşağı yönlü revize edildi

ABD ekonomisinin bu yılın ilk çeyreğine ait büyüme oranı, yüzde 2,3’ten yüzde 2,2’ye revize edildi.

ABD'de büyüme aşağı yönlü revize edildi
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ABD Ticaret Bakanlığı, ocak-mart dönemine ait Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) tahminlerini güncelledi. Buna göre, GSYH’nin ilk çeyrekteki artış hızı, yüzde 2,3’ten yüzde 2,2’ye düzeltildi.

Büyümedeki aşağı yönlü revizyonda, kişisel tüketim harcamaları ve stok yatırımlarına yönelik ilk tahminlerin aşağı çekilmesi belirleyici oldu.

Raporda, ayrıca ilk çeyreğe ilişkin GSYH fiyat endeksinin yüzde 2’den yüzde 1,9’a ve çekirdek PCE endeksinin yüzde 2,5’ten yüzde 2,3’e revize edildiği bildirildi. Söz konusu endekslere ilişkin piyasa beklentileri, geçen ay açıklanan seviyelerinde sabit tutulmaları yönündeydi.

Büyüme verisi öncesinde 1,1631 seviyesinde seyreden euro/dolar paritesi, açıklamanın ardından 1,1623'e geriledi. 

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