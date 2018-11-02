ABD'de dış ticaret açığı 7 ayın en yüksek seviyesine çıktı

02 Kasım 2018

ABD'de dış ticaret açığı, eylülde aylık yüzde 1,3 artışla 54 milyar dolara çıkarak 7 ayın en yüksek seviyesini kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı raporuna göre, dış ticaret açığı, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,3 genişleyerek 54 milyar dolar oldu. Şubat ayından beri en yüksek seviyesini kaydeden veriye ilişkin piyasa beklentisi 53,6 milyar dolar olarak belirlenmişti.

Dış ticaret açığının eylülde beklenenden fazla yükselmesine, ülkenin ithalatının yüzde 1,5 artışla 266,6 milyar dolara çıkması yol açtı. Aynı oranda artan ihracat ise ülkeye 212,6 milyar dolar getirdi.

Bu arada, ağustos ayına ait dış ticaret açığı, 53,2 milyar dolardan 53,3 milyar dolara revize edildi.

Kaynak: AA