ABD'de hanehalkı net serveti 2. çeyrekte yükseldi
ABD'de hanehalkı net serveti ikinci çeyrekte 96,2 milyar dolar artarken, bunun nedeni olarak ise rekor seviyelere yükselen hisse fiyatları ve konut değerlerindeki artış gösterildi.
ABD'de hanehalkı net serveti ikinci çeyrekte 96,2 milyar dolar artış gösterdi.
Hanehalkı net servetinin artmasında rekor seviyelere yükselen hisse fiyatları ve konut değerlerindeki artış etkili oldu.
Nisan-Haziran döneminde hanehalkı borçlanması geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 arttı. İlk çeyrekte ise büyüme yüzde 3,4 olmuştu.
Tüketici kredilerindeki artış oranı ise ilk çeyrekte yüzde 5,2 iken, ikinci çeyrekte yüzde 4,6'ya geriledi. Mortgage borçlarında büyüme de yüzde 3,4'ten 2,8'e yavaşladı.