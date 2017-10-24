ABD'de imalat sanayi PMI, 9 ayın zirvesinde

24 Ekim 2017

ABD’de imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) Ekim'de 54,5’e çıkarak son 9 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Bileşik PMI endeksi ise aynı dönemde 55,7 değerini alarak yıl başından bu yana en yüksek seviyesini kaydetti.

Uluslararası finans kuruluşu IHS Markit’in verilerine göre, imalat sanayi PMI Ekim'de önceki aya kıyasla, 1,4 puan artışla 54,5'e çıktı. Böylece, Ocak 2017'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşan endekse yönelik piyasa beklentisi 53,5'e yükselmesi yönündeydi.

Bileşik PMI endeksi ise aynı dönemde 55,7 değerini alarak yıl başından bu yana en yüksek seviyesine geldi. Veriler, ayrıca Ekim'de hizmet sektörü PMI’ın 55,9’a çıktığını gösterdi. Bir önceki aya kıyasla, 0,6 puan yükselen veriye ilişkin beklenti 55,2 olarak belirlenmişti.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektördeki "genişlemeye", 50'nin altında kalması ise "daralmaya" işaret ediyor.

Analistler, sanayi sektörünün ekimde yılın en hızlı genişlemesini göstermesinin üçüncü çeyrek büyüme verisini olumlu etkileyebileceğine işaret ediyor.

Kaynak: AA