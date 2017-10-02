ABD'de ISM imalat sanayi endeksi 13 yılın zirvesinde

02 Ekim 2017

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat sanayi endeksi eylülde 60,8’e çıktı. Bu sonuçla 2004’ten bu yana en yüksek seviyesini kaydeden endeksin 58’e gerilemesi bekleniyordu.

Endekse yönelik raporda, sanayi sektörünü oluşturan 18 alt endüstriden 17'sinin eylülde genişlemeye devam ettiği belirtildi. Ayrıca, yeni siparişler endeksinin önceki aya kıyasla 4,3 puan artışla 64,6'ya ve üretim endeksinin 1,2 puan yükselişle 62,2’ye çıktığı bildirildi.

Verilere göre, Amerikan ekonomisinin yüzde 12'sini oluşturan sanayi sektörü büyümesini üst üste 100 ay boyunca sürdürmüş oldu.

PMI beklentinin hafif üstünde açıklandı

Ülkede bugün IHS Markit tarafından açıklanan eylül ayı imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) ise 53,1 değerini alarak beklentinin hafif üzerinde gerçekleşti. Önceki aya kıyasla 0,3 puan artan imalat sanayi PMI verisine yönelik beklenti 53 seviyesindeydi.

ISM ve PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektördeki "genişlemeye", 50'nin altında kalması ise "daralmaya" işaret ediyor.

Analistler, ISM imalat sanayi endeksinin eylülde son 13 yılın en yüksek seviyesini kaydetmesini, sanayi sektörünün büyümeye üçüncü çeyrekte daha fazla katkı sağlayabileceği şeklinde değerlendirdi.

Kaynak: AA