ABD'de işsizlik 49 yılın en düşük seviyesinde

05 Ekim 2018

ABD’de işsizlik oranı, eylülde yüzde 3,7’ye gerileyerek son 49 yılın en düşük seviyesini gördü. Tarım dışı istihdam artışı 134 binle beklentinin altında kalırken, ortalama saatlik ücretler beklenti paralelinde yüzde 0,3 yükseldi.

ABD Çalışma Bakanlığı raporuna göre, ülkede tarım harici sektörler, eylülde 134 bin kişiye istihdam sağladı. Tarım dışı istihdam verisine ilişkin piyasa beklentisi 184 bin seviyesindeydi.

Eylülde beklenenden daha az artan istihdamda; sağlık, nakliyat ve hizmet sektörlerindeki işe alımlar önemli rol oynadı. Bu dönemde özellikle Kuzey ve Güney Karolina eyaletleri olmak üzere ülkenin doğu yakasını etkisi altına alan Florence kasırgasının ise bazı sektörleri olumsuz etkilediği belirtildi.

Diğer taraftan, temmuz ayına ilişkin tarım dışı istihdam rakamı 147 binden 165 bine ve ağustos rakamı 201 binden 270 bine revize edildi. Raporda, son 3 aylık ortalama istihdam artışının, önceki 2 aya yapılan pozitif revizyonlar ve eylül verisi doğrultusunda 190 bine yükseldiği de kaydedildi.

İşsizlik oranı 49 yılın en düşük seviyesine geriledi

Küresel piyasalar tarafından merakla beklenen istihdam raporu, ABD’de işsizlik oranının, eylül ayında yüzde 3,7 ile son 49 yılın en düşük seviyesine gerilediğini de gösterdi. Veriye ilişkin beklenti yüzde 3,8 seviyesindeydi.

Ayrıca, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik ücret artışı aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 2,8 artarak beklentileri karşıladı. Eylülde iş gücüne katılım oranı yüzde 62,7 ve haftalık ortalama çalışma saati 34,5 ile önceki ayki seviyelerini korudu.

Analistler, eylülde işsizlik oranının son 49 yılın en düşük seviyesine gerilemesini, "ülke ekonomisinin tam istihdama hızla yaklaşıldığı" şeklinde değerlendiriyor. Florence kasırgasından olumsuz etkilenen istihdam artışında ise gelecek aylarda izlenecek grafik ile revizyonların önem taşıdığı belirtiliyor.

Dolar geriledi, tahvil faizi 7 yılın en yüksek seviyesini gördü

Küresel piyasalar, ABD verileriyle hareketlenirken, dolar, beklentilerin altında gelen tarım dışı istihdamın etkisiyle rakipleri karşısında sınırlı değer kaybetti.

Veriler öncesi 1,1507’den işlem gören avro/dolar paritesi 1,1539'a kadar yükseldi. Dolar/TL ise 6,1784’ten 6,10' kadar geriledi.

Son günlerde hakkında çok konuşulan 10 yıllık ABD devlet tahvili faizi ise yüzde 3,20’den yüzde 3,22’ye çıkarak yeniden son 7 yılın en yüksek seviyelerini gördü.

Altının onsu da verilerin ardından hafif değer kazanarak 1,201 dolardan 1,203 dolara yükseldi. Brent tipi petrolün varil fiyatı 84,56 dolardan 84,25 dolara ve WTI tipi petrolün varil fiyatı 74,58 dolardan 74,52 dolara geriledi.