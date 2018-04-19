ABD'de işsizlik başvuruları, 3 haftanın en düşük seviyesinde
ABD'de işsizlik başvuruları 3 haftanın en düşük seviyesine inerek 232 bine geriledi.
ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, bin kişi düşüşle 3 haftanın en düşük seviyesine inerek 232 bine geriledi.
Piyasalarda beklenti başvuruların 8 bin düşüşle 225 bin olacağı yönündeydi.
Geçen haftanın başvuruları 233 bin seviyesindeydi. 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları bin 250 artışla 231 bin 250 oldu.
İşsizlik maaşından yararlanmaya devam edenlerin sayısı ise 15 bin düşüşle 1 milyon 863 bin oldu.
İşsizlik başvuruları 153 haftadır 300 bin seviyesinin altında seyrediyor. Veriler, ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanıyor.