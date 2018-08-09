ABD'de işsizlik başvuruları beklentilerin aksine azaldı

09 Ağustos 2018

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 4 Ağustos ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 6 bin kişi azalarak 213 bin oldu. Başvurulara yönelik piyasa beklentisi 220 bin olarak belirlenmişti.

Bir önceki haftaya ilişkin işsizlik maaşına başvuranların sayısı ise 218 binden 219 bine revize edildi.

Veriler, ayrıca, geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvurularının 500 kişi azalarak 214 bin 250'ye gerilediğini gösterdi. Süregelen işsizlik başvurularının ise 29 bin kişilik artışla 1 milyon 755 bine çıktığı bildirildi.