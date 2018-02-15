ABD'de işsizlik başvuruları beklentinin altında arttı

15 Şubat 2018

ABD Çalışma Bakanlığı 3 Şubat haftasına ilişkin işsizlik maaşı başvuruları istatistiklerini açıkladı.

Ülkede haftalık işsizlik maaşı başvuruları 7 bin artışla 230 bine geldi. Piyasa beklentisi başvuruların 9 bin kişi artışla 230 bin olacağı yönündeydi.

Geçen haftanın başvuruları 221 binden 223 bine revize edildi.

4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları 3 bin 500 artışla 228 bin 500 olurken, işsizlik maaşından yararlanmaya devam edenlerin sayısı 33 bin düşüşle 1 milyon 923 bin olarak kaydedildi.