ABD'de işsizlik başvuruları beklentinin altında arttı
ABD işsizlik maaşına başvuranların sayısı 9 bin artış beklentisine karşın 7 bin artış kaydetti.
ABD Çalışma Bakanlığı 3 Şubat haftasına ilişkin işsizlik maaşı başvuruları istatistiklerini açıkladı.
Ülkede haftalık işsizlik maaşı başvuruları 7 bin artışla 230 bine geldi. Piyasa beklentisi başvuruların 9 bin kişi artışla 230 bin olacağı yönündeydi.
Geçen haftanın başvuruları 221 binden 223 bine revize edildi.
4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları 3 bin 500 artışla 228 bin 500 olurken, işsizlik maaşından yararlanmaya devam edenlerin sayısı 33 bin düşüşle 1 milyon 923 bin olarak kaydedildi.