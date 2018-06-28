ABD'de işsizlik başvuruları tahminleri aştı

28 Haziran 2018

ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 9 bin artışla 227 bin oldu. Piyasalarda beklenti başvuruların 2 bin artışla 220 bin olacağı yönündeydi.

Geçen haftanın başvuruları 218 binde revize edilmeden bırakıldı.

İşsizlik başvuruları 162 haftadır 300 bin seviyesinin altında seyrediyor.

4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları bin artışla 222 bin oldu.

İşsizlik maaşından yararlanmaya devam edenlerin sayısı 21 bin düşüşle 1 milyon 705 bin oldu.

İşsizlik maaşı başvurusundan yararlananların 4 haftalık hareketli ortalama sayısı 3 bin 750 düşüşle 1 milyon 719 bin 500 oldu.

İşsizlik sigortalıların oranı mevsimsel düzeltilmiş verilerle yüzde 1,2 (Geçen hafta %1,2).

İşsizlik sigortalıların oranı mevsimsel düzeltilmemiş verilerle yüzde 1,1 (Geçen hafta %1,1).

İşsizlik sigortalıların oranı işsizlik maaşından yararlanmaya devam edenler ile işsizlik maaşı başvurularının oranından hesaplanıyor.

Veriler 23 Haziran ile sona eren haftayı kapsıyor.