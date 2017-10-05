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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentinin altında

ABD'de geçen hafta işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 260 bine gerileyerek beklentinin altında açıklandı.

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentinin altında
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ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkede 30 Eylül ile biten haftada ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı önceki haftaya kıyasla 12 bin kişi azalarak 260 bine geriledi. Piyasaların işsizlik maaşı başvurularına yönelik beklentisi 265 bin düzeyindeydi.

Bir önceki haftaya ilişkin işsizlik maaşı başvuru rakamı ise revize edilmeyerek 272 binde kaldı.

Veriler ayrıca, geçen hafta itibarıyla son 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvurularının 9 bin 500 kişi azalarak 268 bin 250'ye düştüğünü gösterdi. Öte yandan, süregelen işsizlik maaşı başvurularının 2 bin kişi artarak 1 milyon 938 bine çıktığı bildirildi.

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