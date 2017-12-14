ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentinin altında

14 Aralık 2017

ABD’de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, geçen hafta 225 bine gerileyerek beklentinin altında kaldı.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkede 9 Aralık ile biten haftada ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, önceki haftaya kıyasla 11 bin kişi azalarak 225 bin oldu. Başvurulara yönelik beklenti 236 bin düzeyindeydi.

Veriler, ayrıca geçen hafta itibarıyla son 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvurularının 6 bin 750 kişi azalarak 234 bin 750’ye gerilediğini gösterdi. Süregelen işsizlik maaşı başvuruları da 27 bin kişi azalarak 1 milyon 886 bine indi.

Kaynak: AA