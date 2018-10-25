ABD'de işsizlik maaşı başvuruları yükseldi

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 20 Ekim ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 5 bin kişi artarak 215 bin oldu. Başvurulara yönelik piyasa beklentisi 214 bin olarak belirlenmişti.

Veriler, ayrıca geçen hafta itibarıyla haftalık ortalama işsizlik maaşı başvurularının 211 bin 750 seviyesinde sabit kaldığını gösterdi.

Diğer taraftan, süregelen işsizlik başvuruları 13 Ekim haftasında 5 bin kişilik azalışla 1 milyon 636 bine gerileyerek 1973’ten bu yana en düşük seviyesini gördü.