ABD'de ithalat fiyat endeksi beklentiyi aştı
ABD'de ithalat fiyat endeksi, ocakta aylık yüzde 1 artışla beklentiyi aşarak yükselen enflasyon baskılarına katkı sağladı.
ABD Çalışma Bakanlığı raporuna göre, ülkede ithalat fiyat endeksi, ocakta önceki aya kıyasla yüzde 1 arttı. Genel olarak yükselen petrol fiyatlarını yansıtan endekse ilişkin beklenti yüzde 0,6 artış yönündeydi.
Yıllık bazda yüzde 3,2’den yüzde 3,6’ya yükselen ithalat fiyat endeksinin, ülkede son dönemde güçlenen enflasyon baskılarına katkı sağlayan bir tablo çizdiği belirtildi.
Raporda, ayrıca ocakta aylık yüzde 0,3 artması beklenen ihracat fiyat endeksinin, aylık bazda yüzde 0,8 ve yıllık bazda yüzde 3,4 arttığı kaydedildi.
Öte yandan, aralık ayına ilişkin ithalat fiyat endeksindeki aylık artış yüzde 0,1’den yüzde 0,2’ye ve yıllık artış yüzde 3’ten yüzde 3,2’ye revize edildi. Aynı döneme ait ihracat fiyat endeksindeki aylık değişim ise yüzde 0,1 düşüşten yüzde 0,1 artışa düzeltildi. Söz konusu revizyon yıllık artışın yüzde 2,6’dan yüzde 2,8’e yükselmesine neden oldu.
Kaynak: AA