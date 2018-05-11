ABD'de ithalat fiyat endeksi yükseldi
Dünyanın en büyük ekonomisinde nisanda ithalat fiyat endeksi aylık bazda yüzde 0,3, ihracat fiyat endeksi de yüzde 0,6 arttı.
ABD Çalışma Bakanlığı raporuna göre, ülkede ithalat fiyat endeksi, nisanda önceki aya kıyasla yüzde 0,3 arttı. Endekse ilişkin beklenti ise yüzde 0,5 artış yönündeydi.
Yıllık ithalat fiyat endeksi ise geçen ay yüzde 3,3 yükselerek yüzde 3,9 olan piyasa beklentisinin altında kaldı.
Mart ayına dair ithalat fiyat endeksindeki aylık değişim yüzde sıfırdan yüzde 0,2 düşüşe revize edilirken, yıllık değişim yüzde 3,6'da sabit bırakıldı.
İhracat fiyat endeksi beklentinin üzerinde arttı
İhracat fiyat endeksi, nisanda aylık bazda yüzde 0,6 arttı. Endekse ilişkin piyasa beklentisi ise yüzde 0,3 artış yönündeydi.
Yıllık ihracat fiyat endeksi de nisanda yüzde 3,8 yükselerek yüzde 3,6 olan piyasa beklentisini geride bıraktı.
Mart ayına dair ihracat fiyat endeksindeki aylık değişim yüzde 0,3'te, yıllık değişim ise yüzde 3,4'te sabit bırakıldı.
Kaynak: AA