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ABD'de kişisel gelir ve harcamalar ağustosta arttı

ABD'de, kişisel harcamalar ağustosta yüzde 0,1, kişisel gelirler yüzde 0,2 yükseldi.

ABD'de kişisel gelir ve harcamalar ağustosta arttı
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ABD'de, geçen ay kişisel harcamalar yüzde 0,1, kişisel gelirler de yüzde 0,2 artarak beklenti paralelinde gerçekleşti.

ABD Ticaret Bakanlığı raporuna göre, kişisel harcamalar ağustosta önceki aya kıyasla yüzde 0,1 yükseldi. Veriye ilişkin piyasa beklentisi de yüzde 0,1 artış yönündeydi.

Kişisel gelirler ise ağustosta beklenti paralelinde yüzde 0,2 artış gösterdi.

Temmuz ayına ait kişisel gelirlerdeki artış, yüzde 0,4'ten yüzde 0,3'e revize edildi.

PCE fiyat endeksi

Rapora göre, PCE fiyat endeksi, ağustosta aylık bazda yüzde 0,2 arttı ve yüzde 0,3 beklentisinin altında geldi. PCE fiyat endeksi, yıllık bazda ise yüzde 1,4 değerini alarak yüzde 1,5 beklentisinin altında kaldı.

Çekirdek PCE fiyat endeksi de ağustosta aylık bazda yüzde 0,1 ve yıllık bazda yüzde 1,3 artışla beklentilerin altında gerçekleşti. Piyasa beklentisi, çekirdek PCE fiyat endeksinin aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 1,4 artış göstermesi yönündeydi.

Kaynak: AA

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