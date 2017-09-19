ABD'de konut başlangıcı geriledi, inşaat izni arttı

19 Eylül 2017

ABD'de konut başlangıçları ağustosta beklentilerin aksine düşüş gösterdi.

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, konut başlangıçları yüzde 0,8 düşüşle 1 milyon 180 bin oldu. Piyasalarda beklenti başlangıçların yüzde 2,6 artışla 1,18 milyon olacağı yönündeydi.

Bir önceki ayın konut başlangıçları verisi yüzde 4,8 düşüşten yüzde 2,2 düşüşe revize edildi. İnşaat izinleri ise yüzde 5,7 artışla 1 milyon 300 bin oldu. Piyasa beklentisi izinlerin değişmeyerek 1,22 milyon olacağı yönündeydi.

Yıllık bazda da konut başlangıçları yüzde 1,4, inşaat onayları yüzde 8,3 arttı.