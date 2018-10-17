ABD'de konut başlangıçları geriledi

ABD'de konut başlangıçları, eylül ayında yüzde 5,3'lük azalış kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı raporuna göre, konut başlangıçları, eylülde önceki aya kıyasla yüzde 5,3 azalarak 1 milyon 201 bin oldu. Son 3 ayın ilk düşüşünü kaydeden verinin yüzde 5,6 gerilemesi bekleniyordu.

Raporda, yüzde 2 artması öngörülen eylül ayı inşaat izinlerinin yüzde 0,6 azalarak 1 milyon 274 bine indiği de bildirildi. Gelecek dönemdeki konut başlangıçları hakkında ipucu veren inşaat izinleri böylece son 1,5 yılın en düşük seviyesini kaydetti.

Ağustos ayına ilişkin konut başlangıçları ise 1 milyon 282 binden 1 milyon 268 bine revize edildi. Aynı döneme ait inşaat izinleri de 1 milyon 229 binden 1 milyon 249 bin olarak düzeltildi.

Analistler, arz eksikliğinin ABD konut sektörünü zayıflatan önemli etkenlerden biri olduğunu vurgulayarak, azalan konut başlangıçları ve inşaat izinlerinin satışları daha da sınırlayacağına işaret ediyor.