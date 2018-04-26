ABD'de mal ticareti açığı martta sert düştü

26 Nisan 2018

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, mal ticareti açığı, martta yüzde 10,3 azalarak 68 milyar dolara geriledi. Öncü dış ticaret açığı olarak adlandırılan veriye ilişkin beklenti 75 milyar dolar seviyesindeydi.

Beklentilerin çok altında gerçekleşen açıkta, mal ithalatının yüzde 2,1 gerilemesi ile ihracatın yüzde 2,4 artması etkili oldu.

Bu arada, şubat ayına ilişkin öncü dış ticaret açığı verisi 75,4 milyar dolardan 75,9 milyar dolara revize edildi.

Martta yüzde 0,7 artması öngörülen öncü toptan eşya stokları yüzde 0,5 genişlerken, şubat ayı toptan eşya stoklarındaki artış da yüzde 1,1’den yüzde 1’e revize edildi.

Kaynak: AA