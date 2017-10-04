ABD'de özel sektör istihdamı 11 ayın en düşüğünde

04 Ekim 2017

ABD'de ADP Araştırma Enstitüsü ve Moody's Analytics iş birliğiyle hazırlanan rapora göre, ABD özel sektörü eylülde 135 bin kişiye iş imkanı sağladı.

Böylece Ekim 2016’dan bu yana en düşük artışı gösteren veriye ilişkin piyasa beklentisi 140 bin olarak belirlenmişti.

Raporda, istihdam artışına orta ve büyük ölçekli firmaların katkı sağlarken, küçük firmalarda işten çıkarmalar yaşandığı bildirildi. Veriler, ayrıca istihdam artışının 88 bininin hizmet ve 48 bininin mal sektöründe gerçekleştiğini ortaya koydu.

Raporda görüşlerine yer verilen ADP Araştırma Enstitüsü Başkanı Ahu Yıldırmaz, istihdam artışının zayıf kalmasında Harvey ve Irma kasırgalarının etkili olduğunu ifade etti.

ADP özel sektör istihdamı raporu, yaklaşık 600 bin işveren ve 20 milyon çalışandan alınan bilgilerle oluşturuluyor. Piyasalar, ADP özel sektör istihdamı verisinin ardından ABD'de cuma günü açıklanacak eylül ayı resmi istihdam verilerine odaklandı.

Kaynak: AA