ABD'de özel sektör istihdamı beklentiyi aştı

02 Mayıs 2018

ADP Araştırma Enstitüsü ve Moody's Analytics iş birliğiyle hazırlanan rapora göre, ABD özel sektörü, nisan ayında 204 bin kişiye yeni iş imkanı sağladı. Veriye ilişkin piyasa beklentisi 200 bin seviyesindeydi.

Raporda, istihdam artışına küçük ölçekli şirketlerin 62 bin, orta ölçeklilerin 88 bin ve büyük ölçekli firmaların 54 bin kişiyi işe alarak katkı sağladığı belirtildi. Veriler, ayrıca istihdam artışının 160 bininin hizmet, 44 bininin ise mal sektöründe gerçekleştiğini ortaya koydu.

Bu arada, mart ayına ilişkin özel sektör artışı 241 binden 228 bine revize edildi.

Piyasalar, yaklaşık 600 bin işveren ve 20 milyon çalışandan alınan bilgilerle hesaplanan ADP özel sektör istihdamı verisinin ardından ABD'de cuma günü açıklanacak nisan ayı resmi istihdam verilerini bekliyor.

Kaynak: AA